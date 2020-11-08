«Мне стыдно». Глава Эстонии осудила высказывания своих министров по выборам в США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ей «грустно и стыдно» после заявлений, сделанных министрами республики. Они утверждали, что выборы в США были сфальсифицированы. Кальюлайд пообещала обсудить их заявления в совете гособороны.

Речь идет о лидере входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), министре финансов Мартине Хельме и главе МВД Марте Хельме. В радиопередаче TRE-raadio они заявили, что действующий президент США Дональд Трамп проиграл выборы из-за фальсификации.

«Сегодняшний выпад министра финансов Эстонской Республики и министра внутренних дел в адрес недавно избранного президента США и выборов в Эстонии является выпадом против демократии и безопасности Эстонии», — написала Кальюлайд в Facebook.

Она посетовала, что два министра Эстонии дали четкий сигнал, что не ценят союзнические отношения, но правительство должно защитить безопасность республики. Она заявила, что вскоре созовет совет госбезопасности, где будет сформирована четкая позиция эстонских властей по этому вопросу.

Подсчет голосов в США еще не закончился. Кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден уже объявил себя избранным главой государства. Дональд Трамп заявил, что его оппонент поторопился и пообещал отстаивать свою победу в судах.