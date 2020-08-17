«Мне страшно»: сотрудник МИД Белоруссии организовал одиночный пикет

В Белоруссии на одиночный пикет вышел сотрудник республиканского МИД. Мужчина признался, что боится за будущее, жизнь людей и свою собственную. Его «принципиальную позицию» поддержала одна из коллег.

На ступеньках крыльца белорусского внешнеполитического ведомства 17 августа оказался начальник его историко-архивного отделения Вячеслав Казаченок, сообщил портал Tut.by. Вместе с ним вышла замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

По словам Казаченка, его поступок лишь выражает «принципиальную позицию». За это сотруднику МИД Белоруссии никто не платил и не принуждал поступить подобным образом. Угроз он тоже не получал.

«Скажу сразу — мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь… Беларусь XXI века. Страшный сон, от которого хочется проснуться», — сказал Казаченок.

Он признался, что не смог сдержаться и попросту «рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей». Мужчина попросил силовиков не забывать про честь и совесть.

«Будьте с народом, прекратите, пожалуйста, геноцид. Освободите людей из застенков, дайте им медпомощь», — сказал сотрудник белорусского МИД.

Он потребовал расследовать «все факты беззакония и судебного произвола», причем произошедшие и в «прежние годы». Обращаясь к президенту Александру Лукашенко, Казаченок назвал его «давно и безнадежно оторвавшимся от народа».

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы. Протестные акции продолжаются до сих пор, на некоторых предприятиях начались забастовки. В Белоруссии периодически возникают перебои с интернетом.