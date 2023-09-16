Мир 16 сентября 2023, 02:45 «Мне нравится». Трамп оценил реакцию Путина на его слова об Украине Трампу понравилась реакция Путина на его планы разрешить украинский конфликт правительство США/Flickr

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Экс-лидер США Дональд Трамп в интервью NBC News прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать кризис вокруг Украины.

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — сказал он.

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При этом Трамп не стал раскрывать детали того, как мог бы разрешить украинский конфликт, отметив, что на это ему понадобилось бы только 24 часа. По словам американского политика, он бы смог добиться переговоров Москвы и Киева и заключения сделки.

В ходе пленарного заседания ВЭФ Путин заявил, что ситуация с преследованием Дональда Трампа стала хорошим примером гнилости американской системы, а также нечестной политической конкуренции.

Трамп занимал пост президента США в 2017–2021 годах. Политика обвинили в неуплате налогов, и домогательства, а также попытках использовать служебное положение для давления на должностных лиц. По совокупности обвинений экс-лидеру США грозит более 700 лет тюрьмы.