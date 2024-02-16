16 февраля 2024, 14:33
«Мне нравится правда». Сбежавший с Украины Арестович назвал себя русским
Экс-советник офиса Зеленского Арестович назвал себя русским
Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что считает себя русским. Свою позицию он объяснил тем, что выбирает правду и справедливость, сообщил «Царьград».
«Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», — сказал экс-чиновник.
Реклама
Он пояснил, что этнически относит себя к белорусам, полякам, россиянам. По словам Арестовича, его мать родом из России.
«Мне нравится правда, совесть, справедливость, свет и радость. Я не люблю дисциплинарное общество», — добавил он.
После отставки с поста советника Арестович уехал за границу. Чтобы покинуть страну, он воспользовался письмом от ГУР Минобороны Украины.
Ранее суд Москвы принял решение о заочном аресте экс-чиновника, его обвинили в призывах к терроризму и тиражировании фейков о ВС России.
Россия
Украина
Реклама
Реклама