Мир 16 февраля 2024, 14:33 «Мне нравится правда». Сбежавший с Украины Арестович назвал себя русским Экс-советник офиса Зеленского Арестович назвал себя русским Global Look Press

Читать 360tv в

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что считает себя русским. Свою позицию он объяснил тем, что выбирает правду и справедливость, сообщил «Царьград».

«Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», — сказал экс-чиновник.

Реклама

Он пояснил, что этнически относит себя к белорусам, полякам, россиянам. По словам Арестовича, его мать родом из России.

«Мне нравится правда, совесть, справедливость, свет и радость. Я не люблю дисциплинарное общество», — добавил он.

После отставки с поста советника Арестович уехал за границу. Чтобы покинуть страну, он воспользовался письмом от ГУР Минобороны Украины.

Ранее суд Москвы принял решение о заочном аресте экс-чиновника, его обвинили в призывах к терроризму и тиражировании фейков о ВС России.