Млечный путь оказался волнообразным

Ученые смогли впервые зафиксировать, что Млечный путь — волнообразный. Раньше нашу Галактику традиционно изображали в виде плоского диска, который вращается вокруг своего центра.

Ученые из проекта Sloan Digital Sky survey (SDSS) во время 237 заседания Американского астрономического общества впервые показали Млечный путь в виде спирального диска с поперечным волнообразным изгибом. Обычное его изображали плоским, при этом астрономы знают, что многие спиральные галактики имеют небольшой изгиб — как у картофельных чипсов. Речь идет о 50-70% таких галактик.

Однако ученые до сих пор не могли понять, есть ли изгиб у Млечного пути, потому что не могли посмотреть на него со стороны. Исследователи SDSS смогли отследить изгиб с помощью положения и движения звезд внутри галактики. В результате они выяснили, что он существует, и изменяется раз в 440 миллионов лет, огибая Млечный путь.

«Представьте, что вы находитесь на трибунах стадиона на футбольном матче, и толпа начинает делать волну. Все, что вы делаете, это встаете и садитесь, но эффект таков, что волна проходит вокруг стадиона. То же самое и с галактическим искривлением — звезды движутся только вверх и вниз, но волна распространяется по всей Галактике», отметил ведущий автор исследования Синьлунь Чэн (Xinlun Cheng).