Младший сын Лукашенко пришел на пресс-конференцию отца

Николай, младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетил его пресс-конференцию. Она прошла с участием представителей СМИ и общественности в годовщину выборов, сообщило РИА «Новости».

На пресс-конференции сын президента сидел на последнем ряду, улыбаясь.

Ранее Лукашенко называл младшего сына главным оппозиционером в семье, рассказывая, что он часто критикует его решения.

«Но мне с ним проще, потому что он впитал всю мою работу в себя с двух лет, и как бы он внешне ни боролся против меня, ни критиковал… он все-таки меня понимает», — заявил президент.

Пресс-конференция «Большой разговор» с участием представителей СМИ и общественности прошла в резиденции Лукашенко в годовщину президентских выборов. Год назад после оглашения результатов голосования в Белоруссии начались масштабные протесты. Хотя по официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал на них более 80% голосов.

В ходе пресс-конференции Лукашенко ответил на обвинения в диктатуре, заявив, что у него нет ресурсов, чтобы диктовать миру, как надо жить. Об этом написала «Газета.ru».