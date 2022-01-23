Младшая дочь Назарбаева Алия восстановила Instagram и отключила геолокацию

Аккаунт в Instagram младшей дочери бывшего президента Казахстана Алии Назарбаевой восстановили. В публикации с комментарием о беспорядках в республике исчезла геолокация Дубая, на которую ранее обратили внимание пользователи.

В новом посте Алия Назарбаева опубликовала два изречения персидского философа Омара Хайяма. Первое посвящено Богу, а второе об избавлении от ненужных людей в жизни. Геолокации у свежей публикации нет.

Алия Назарбаева сначала закрыла, а потом и вовсе удалила свои страницы в Facebook и Instagram 13 января. Тогда она опубликовала обращение к жителям Казахстана с комментариями о протестах, которые охватили страну. Младшая дочь бывшего президента республики заявила, что с тяжелым сердцем переживает происходящее.

Пользователи обратили внимание, что в качестве геолокации указан Дубай. В данный момент все комментарии, указывающие на это, скрыты, а указатель местоположения владельца аккаунта отключен.