  • Младенца пытались продать через интернет в Майами

    28 ноября 2019, 12:56

    Алена Макаренко

    Новорожденного ребенка пытались продать на популярном американском сайте электронных объявлений Craigslist. Малыша, которому от роду две недели, оценили в 500 долларов. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на AJC.
    Младенца пытались продать через интернет в Майами

    «Молочная смесь и одежда — в комплекте. Можем бесплатно отдать в придачу четырехлетнюю сестру», — говорится в объявлении.

    Продавец якобы живет в тихом благополучном районе и работает в отделе, связанном с семейной политикой. Мужчина не хочет, чтобы его осудили за нежелание растить этих детей, говорится в сообщении.

    Полицейские из Майами, штат Флорида, ищут автора текста. Само объявление уже удалили с сайта.

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    Пресс-секретарь департамента полиции Майами отказался поделиться подробностями дела. От комментариев также отказались в департаменте по делам детей и семьи Флориды и в администрации Craigslist.

    Это не первый подобный случай в штате. Несколько лет назад жительницу Южной Флориды арестовали за попытку продать восьмимесячного сына. О сделке она договорилась с мужчиной из соседнего округа. Мать осудили и отправили в тюрьму на 180 дней. Помимо этого женщину лишили опеки над детьми.