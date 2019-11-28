Младенца пытались продать через интернет в Майами

«Молочная смесь и одежда — в комплекте. Можем бесплатно отдать в придачу четырехлетнюю сестру», — говорится в объявлении.

Продавец якобы живет в тихом благополучном районе и работает в отделе, связанном с семейной политикой. Мужчина не хочет, чтобы его осудили за нежелание растить этих детей, говорится в сообщении.

Полицейские из Майами, штат Флорида, ищут автора текста. Само объявление уже удалили с сайта.

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Пресс-секретарь департамента полиции Майами отказался поделиться подробностями дела. От комментариев также отказались в департаменте по делам детей и семьи Флориды и в администрации Craigslist.

Это не первый подобный случай в штате. Несколько лет назад жительницу Южной Флориды арестовали за попытку продать восьмимесячного сына. О сделке она договорилась с мужчиной из соседнего округа. Мать осудили и отправили в тюрьму на 180 дней. Помимо этого женщину лишили опеки над детьми.