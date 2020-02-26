Младенец из Китая победил коронавирус без лекарств
Ранее новорожденная девочка в Китае заразилась коронавирусом. Ее организм справился с заболеванием без дополнительных лекарств. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Mirror.
Мама младенца заразилась коронавирусом, когда находилась на последнем месяце беременности. Ее дочка Сяо Сяо появилась на свет в больнице Уханя.
Медики обнаружили слабые симптомы заболевания у новорожденной и решили не давать ей лекарственные препараты. Спустя 17 дней специальный тест определил отрицательный результат.
Сяо Сяо победила болезнь самостоятельно.