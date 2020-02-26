Младенец из Китая победил коронавирус без лекарств

Мама младенца заразилась коронавирусом, когда находилась на последнем месяце беременности. Ее дочка Сяо Сяо появилась на свет в больнице Уханя.

Медики обнаружили слабые симптомы заболевания у новорожденной и решили не давать ей лекарственные препараты. Спустя 17 дней специальный тест определил отрицательный результат.

Сяо Сяо победила болезнь самостоятельно.