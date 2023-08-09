Мир 09 августа 2023, 15:09 Младенческие кости неизвестного вида человека нашли во Франции — СМИ Nature: антропологи нашли во Франции кости человека неизвестного вида Unsplash

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Во французской пещере Грот-дю-Ренн обнаружили тазовую кость давностью 45 тысяч лет, принадлежавшую младенцу из неизвестного вида людей. О находке международной группы антропологов сообщил журнал Scientific Reports (входит в группу изданий Nature).

По сравнению с более поздними представителями вида у этого младенца были другие повздошные кости. Ученые предположили, что на Земле жила по сей день неизвестная «линия» Homo sapiens, отличавшаяся от людей современного типа.

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Кроме того, в пещере были каменные орудия того периода, когда Homo sapiens начали вытеснять из Европы неандертальцев. Ученые не пришли к единому мнению о том, кто мог изготовить эти инструменты. Вероятно, это были как раз люди неизвестного вида.

Исследователи продолжают изучать местность, ища дополнительные артефакты, способные прояснить картину.

Работы в пещере Грот-дю-Ренн идут уже не первое десятилетие. Ее более глубокие слои относятся к периоду, когда ту местность населяли неандертальцы, поверхностные относятся к времени анатомически современного человека.