Мир 31 декабря 2022, 02:36 Мюнхенскую конференцию 2007 года назвали точкой невозврата для отношений России и Запада Аналитик Грациани: Мюнхенская конференция — 2007 стала переломным моментом для РФ и Запада Pixabay

Читать 360tv в

Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях России и Запада. Такое мнение в интервью изданию Lenta.ru высказал глава итальянского аналитического центра Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани. Аналитик назвал ее точкой невозврата.

Дата 10 февраля 2007 года стала роковой, после форума США, Великобритания и Евросоюз стали вставлять палки в колеса сотрудничеству между Россией и Западом, считает Грациани. Америка оказывала давление на страны ЕС в геоэкономической и военно-политической областях.

Реклама

«Начало 2000-х годов — это то, что многие аналитики называют „однополярным моментом“: эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем земным шаром посредством так называемого „экспорта демократии“ и глобализации рынков», — заявил аналитик.

Реклама

Россия разочаровалась в объективности Мюнхенской конференции, в 2023 году делегацию на мероприятие отправлять не планируют. МИД РФ заявил, что форум потерял объективность и перестал быть инклюзивным и равноудаленным от всех участников.