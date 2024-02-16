Мир 16 февраля 2024, 10:15 Мюнхенский индекс безопасности указал на усталость Запада от Украины Эксперты Мюнхенского индекса безопасности указали на усталость Запада от Украины РИА «Новости»

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Эксперты Мюнхенского индекса безопасности (MSC) представили доклад, в котором говорилось о зарождающейся усталости Запада от Украины. Материал вышел под названием «В проигрыше все?» (Lose — Lose?). Об этом написал РБК.

По данным экспертов, в странах «Большой семерки» падает общественная поддержка военной помощи Украине и введения антироссийских санкций. В ЕС также нет единства из-за возможного реформирования блока перед его расширением.

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Союзники разошлись во мнениях о конкретных мерах и гарантиях безопасности для Украины. Конфликт разрушил остатки европейского прядка безопасности.

«Лица, принимающие решения в Европе и США, должны бороться с усталостью от Украины», — говорится в докладе.

Эксперты MSC призвали помочь Украине одержать победу в конфликте, чтобы военные действия не перенеслись на территорию других стран Европы.

Ранее в Госдуме посоветовали перебросить войска к границе с Польшей, поскольку именно оттуда исходит настоящая угроза.