Мир 17 февраля 2023, 09:25 Мюнхенская конференция пройдет без России «Ъ»: Россию не позвали на крупнейший международный форум в Мюнхене, а ей и не надо Викимедиа

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Посвященный международной безопасности форум в Мюнхене пройдет без России, однако страна не стремилась на него попасть. Об этом говорится в материале газеты «Коммерсант».

«Причиной неучастия на форуме российской делегации организаторы указывают нежелание дать России площадку для пропаганды. При этом они позвали несколько спикеров, признанных в стране иностранными агентами», — отметили журналисты.

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Немецкий политик Грегор Гизи остался недоволен отказом пригласить Россию на форум. По его мнению, для решения вопросов по Украине и скорейшего прекращения огня с российской стороной необходимо разговаривать в открытом формате.

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Соорганизатор форума Мария Фекль выразила мнение, что дипломатия и прямой диалог между странами в нынешнее время особенно актуальны, особенно на уровне властей государств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что попытки западных государств изолировать страну на мировой арене полностью провалились.