Мюнхен решил принять беженцев с белорусско-польской границы

Власти Мюнхена заявили о готовности принять беженцев, которые скопились на белорусско-польской границе. Им окажут помощь в прохождении процедур по предоставлению убежища. Об этом говорится в пресс-релизе городских властей, который зачитали в эфире польского телеканала Polsat.

«Мы более не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности. <…> Мы в очередной раз предлагаем быстро и без лишней бюрократии принять застрявших на границе людей в Мюнхене и на месте обеспечить им доступ к соответствующих процедурам, касающимся получения убежища», — приводит канал текст сообщения руководства столицы Баварии.

Мюнхенские власти уточнили, что мигрантов с границы можно принять по региональным и государственным программам, которые действуют в Германии.

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе обострилась несколько дней назад. Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки скопились в приграничной зоне — их не пускают ни в одну из стран. Евросоюз обвинил в кризисе руководство Белоруссии и пообещал новые санкции на следующей неделе. В ответ белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил, что перекроет транзит газа в Европу.