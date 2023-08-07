Мир 07 августа 2023, 03:39 Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения в страну Al-Arabiya: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения Pxhere

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Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством вторжения в страну, сообщил телеканал Al-Arabiya. О каком именно государстве идет речь, как отметил ТАСС, не уточняется.

Также мятежники объявили о закрытии воздушного пространства в стране. Объявление об этом прозвучало на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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Госпереворот произошел в Нигере в конце июля. Бойцы гвардии президента страны объявили об отстранении от власти Мохамеда Базума и закрытии границ. Военное командование ЭКОВАС разработало план возможной интервенции Нигера.

Ранее премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который сейчас находится за пределами государства, выразил надежду на то, что конфликт с мятежниками получится урегулировать путем переговоров. Правительство Нигера, как отметил политик, «доверяет военным экспертам ЭКОВАС, если они будут вынуждены прибегнуть к военному вмешательству».