07 августа 2023, 03:39
Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения в страну
Al-Arabiya: мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранного вторжения
Мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством вторжения в страну, сообщил телеканал Al-Arabiya. О каком именно государстве идет речь, как отметил ТАСС, не уточняется.
Также мятежники объявили о закрытии воздушного пространства в стране. Объявление об этом прозвучало на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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Госпереворот произошел в Нигере в конце июля. Бойцы гвардии президента страны объявили об отстранении от власти Мохамеда Базума и закрытии границ. Военное командование ЭКОВАС разработало план возможной интервенции Нигера.
Ранее премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который сейчас находится за пределами государства, выразил надежду на то, что конфликт с мятежниками получится урегулировать путем переговоров. Правительство Нигера, как отметил политик, «доверяет военным экспертам ЭКОВАС, если они будут вынуждены прибегнуть к военному вмешательству».
Африка
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