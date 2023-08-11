Мир 11 августа 2023, 16:17 Мятежники в Нигере приказали привести армию в состояние боевой готовности Совет мятежников в Нигере распорядился привести военных в боевую готовность flickr

Читать 360tv в

Совершившие переворот в Нигере мятежники отдали распоряжение о приведении армии страны в состояние боевой готовности, сообщил телеканал Al Arabiya. Журналисты уточнили, что так военный совет отреагировал на решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) начать вторжение на территорию государства.

Авторы статьи отметили, что захватившие власть в Нигере всерьез обеспокоились из-за готовящейся интервенции. Сформированное руководство страны объявило о мобилизации дополнительных сил для отражения потенциальной атаки ECOWAS.

Реклама

О намерении вмешаться в ситуацию заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара. По его словам, военные вторгнутся на территорию Нигера в ближайшее время. Его страна готова отправить для участия в операции около тысячи бойцов. Организация намерена восстановить порядок в африканской республике и вернуть к власти отстраненного лидера Мохамеда Базума.

С мятежниками провела переговоры замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Ей сообщили, что в случае интервенции Базума убьют.