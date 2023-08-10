Мир 10 августа 2023, 21:07 Мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции — СМИ AP: мятежники в Нигере пообещали Нуланд убить отстраненного Базума в случае интервенции YouTube

Читать 360tv в

Захватившие власть в Нигере военные в беседе с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд заявили, что убьют отстраненного президента Мохамеда Базума в случае интервенции. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на источники.

«Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть», — заявили журналисты.

Реклама

Агентство уточнило, что представители мятежников высказали это заявление Виктории Нуланд во время ее визита в Нигер.

В «Национальном совете по защите отечества», сформированном мятежниками, узнали о готовящейся интервенции со стороны двух государств. Четыре страны Африки — Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар — сообщили, что готовы отправить свои войска в Нигер.

Глава церкви в Нигерии Элайджа Айоделе предостерег президента США Джо Байдена от вторжения в Нигер. Он заявил, что вторжение в республику будет равносильно борьбе с Богом и это может привести к третьей мировой войне.