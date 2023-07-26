Мир 26 июля 2023, 17:28 Мятежники в Нигере отказались освободить президента AFP: армия Нигера выдвинула ультиматум мятежникам, отказавшимся освободить президента www.slon.pics / Freepik

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Мятежники в Нигере отказались отпустить президента страны Мохамеда Базума, поэтому армия выдвинула им ультиматум. Об этом сообщило агентство France Presse, сославшись на источники из окружения главы государства.

«По окончании переговоров президентская гвардия отказалась освободить президента, и армия предъявила им ультиматум», — сказал собеседник AFP.

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Мятежники ранее окружили дворец Базума в столице Нигера Ниамее. Обстановка в районе президентской резиденции оставалась спокойной, стрельба не звучала.

Региональный военный источник сообщил Jeune Afrique, что главу государства удерживают мятежные солдаты. Причиной могли стать планы Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Армия Нигера выступила против действий гвардейцев.

По данным газеты Le Monde, речь идет не о перевороте. Источник в окружении главы государства сказал изданию, что напряжение возникло из-за проблем с президентской гвардией.

Базума избрали президентом Нигера в 2021 году. Его называют близким союзником Франции.