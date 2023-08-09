Мир 09 августа 2023, 23:37 Мятежники в Нигере обвинили Францию в атаке на нацгвардию Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию flickr

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Мятежники в Нигере обвинили французских военнослужащих в атаке на национальную гвардию. Об этом сообщили «Известия».

Мятежники также заявили, что военные Франции нарушили воздушное пространство африканской страны. «Национальный совет по защите отечества», созданный после переворота, приказал повысить уровень угрозы.

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В конце июля нацгвардия Нигера сместила президента Мохамеда Базума. Мятежники ввели в стране комендантский час и приостановили поставки золота и урана во Францию.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) разработало план возможной интервенции Нигера. Участникам переворота дали срок до 6 августа, чтобы они могли вернуть Базума на пост главы государства.

В «Национальном совете по защите отечества» заявили, что две страны из Центральной Африки готовят интервенцию. По словам мятежников, эти государства начали перебрасывать силы для участия в конфликте.