Мир 30 августа 2023, 20:53 Мятежники в Габоне назначили временного главу государства Reuters: мятежники назначили генерала Бриса Олиги Нгему временным главой страны Pxhere

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Мятежники в Габоне назначили главой страны на переходный период командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Олиги Нгему. Заявление путчисты зачитали на габонском телевидении, сообщило агентство Reuters.

В среду, 30 августа, военные Габона отменили результаты выборов, распустили институты власти и отстранили президента Али бен Бонго Ондимбу. Он возглавлял страну с 2009 года. До этого пост президента с 1967 года занимал его отец Омар Бонго.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил государственный переворот в Габоне и потребовал от мятежников гарантировать жизнь и безопасность отстраненного президента.

Сам президент Ондимба, находящийся под домашним арестом, обратился в социальных сетях к друзьям со всего мира. Он призвал их «поднять шумиху» из-за совершенного переворота. Политик также признался, что не понимает, что именно происходит, и не знает, где находятся его жена и сын.

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