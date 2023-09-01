Мир 01 сентября 2023, 00:56 Мятежники Нигера запретили международные организации в районах военных операций Мятежное правительство Нигера приостановило действие международных организаций Скриншот видео Youtube

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Военные, захватившие власть в Нигере, объявили о приостановке деятельности НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций. Об этом сообщило агентство «Франц-пресс» со ссылкой на заявление внутреннего ведомства Нигера.

«В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности и текущим выполнением поставленных задач вооруженными силами Нигера, МВД информирует международные организации, национальные и международные НПО и агентства ООН, находящиеся в Нигере, что их деятельность и передвижения в районах (военных) операций временно приостанавливается», — говорится в заявлении.

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О каких именно районах идет речь в указе, не уточняется.

Ранее стало известно, что представители правящего в Нигере Национального совета по защите Отечества (CNSP) приостановили военное присутствие французских войск на территории страны и аннулировали все соглашения с Францией в области безопасности.

В четверг, 31 августа, Нигер лишил посла Франции дипломатической неприкосновенности. Военные власти дали дипломату 48 часов на то, чтобы покинуть страну. После того, как этот срок истек, нигерийская полиция приступила к процедуре депортации.