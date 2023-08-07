Мир 07 августа 2023, 15:22 Мятежники Нигера сообщили о подготовке интервенции со стороны двух африканских стран Мятежники Нигера заподозрили две страны Центральной Африки в подготовке интервенции Unsplash

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Мятежники, которые захватили власть в Нигере, узнали о подготовке против них совместной военной операции двух стран из Центральной Африки. Об этом сообщило местное агентство ANP.

«В двух странах Центральной Африки началась предварительная переброска сил для участия в конфликте», — заявили в «Национальном совете по защите отечества», сформированном мятежниками.

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Организация подчеркнула, что жители Нигера и народы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против интервенции. Чуть ранее мятежники уже сообщали о готовящемся иностранным государством вторжении в Нигер. Однако о какой стране шла речь, не уточнялось.

Государственный переворот в Нигере произошел в конце июля. Военные сместили с поста президента Мохамеда Базума и закрыли границы. Мятежники также объявили общий комендантский час.