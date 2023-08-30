30 августа 2023, 16:07
Мятежники Нигера аннулировали все соглашения по безопасности с Францией
Al Hadath: в Нигере заявили о разрыве соглашений с Францией по безопасности
Представители правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) приостановили военное присутствие французских войск на территории страны. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
«Военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам», — указали в публикации.
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Как сообщил арабский новостной канал Sky News Arabia, мятежники дали Франции месяц на вывод войск из Нигера.
Агентство Agence France-Presse отмечало, что военный совет денонсировал несколько военных соглашений с республикой. В частности, они касались дислокации военных отрядов Франции и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами солдат.
Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун предложил мирно урегулировать кризис в Нигере. Он призвал избежать военного вмешательства и создать политические механизмы для перемирия.
Известно также, что Алжир отказался предоставить французским самолетам проход через свое воздушное пространство. Газета El Khabar указала, что они должны были совершить военную интервенцию в Нигер после отказа путчистов вернуть к власти свергнутого президента.
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