Мясорубку со следами человеческих ДНК обнаружили у членов банды в Сербии

Промышленную мясорубку со следами человеческих ДНК обнаружили при обысках в доме, где орудовали члены крупной преступной группировки в Сербии. Обыски прошли в поселке Ритопек под Белградом.

О результатах следственных действий сообщил глава МВД Сербии Александр Вулин, сообщило издание telegraf.rs. По словам министра, ОПГ может быть связана с черногорским мафиозным кланом Велько Беливука и Марко Мильковича.

Члены этой банды готовили покушение на президента страны Александра Вучича. Атака могла произойти 27 января, во время открытия памятника основателю Сербского государства Стефану Немане.

«Мы обнаружили секретный бункер в доме в Ритопеке, в котором помимо оружия и взрывчатых веществ находилась мясорубка. Сотрудники МВД и прокуратуры подтвердили, что в этой машине были следы ДНК нескольких жертв мафиози», — рассказал Вулин.

Ранее члены банды сделали фото обезглавленного человека и распространили их для устрашения.