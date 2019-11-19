  • Мясо птицы смогут поставлять в Гонконг со всей территории России

    19 ноября 2019, 17:57

    Ирина Нагайникова

    Все российские производители мяса птицы смогут поставлять свою продукцию в Гонконг, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

    «Россельхознадзором получено официальное письмо от компетентного в вопросах пищевой безопасности ведомства Гонконга (Сentre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department), содержащее решение о возможности начала поставок мяса птицы и субпродуктов из него в Гонконг со всей территории Российской Федерации», — указали в сообщении Россельхознадзора.

    Поставки начнутся после того, как согласуют ветеринарный сертификат.

    Ранее мясо от российских производителей в Гонконг не поставляли. Это ограничение сняли в мае 2019 года, и 26 российских предприятий начали поставки свинины, говядины и субпродуктов на новый рынок.

    Отмечается, что на данный момент мясо птицы в Гонконг могут поставлять 20 предприятий.