Мясо кита продали за рекордную суму на аукционе в Японии | 360°

Мир 14 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Мясо кита продали за рекордную суму на аукционе в Японии

Читать 360tv в

Житель Японии приобрел килограмм мяса кита за 1700 долларов на аукционе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В переводе на местную валюту стоимость составила 250 тысяч иен. Покупатель заявил, что это поможет привлечь внимание к продукту и увеличить его популярность среди местного населения.

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Мировая общественность ранее критиковала Японию за коммерческую охоту на китов.

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