Мир 18 ноября 2022, 15:33 Мясной дефицит спрогнозировали в Германии в ближайшее время

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В ближайшее время в Германии может начаться острый мясной дефицит. Такой информацией поделились представители мясной промышленности ФРГ. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Live24.RU.

В Германии значительно сократился уровень животноводства, рассказал член правления Союза мясной промышленности (VDF) Хуберт Келлигер. Он подчеркнул, что причиной могли послужить действия властей.

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По словам специалиста, мясная продукция является важным элементом рациона немцев. Он подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации стоимость мяса может вырасти до 40%.

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