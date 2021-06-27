Мясников развеял миф о новой волне коронавируса в Израиле

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг сообщения о начале новой волны коронавируса в Израиле. Он привел цифры, согласно которым в стране довольно низкая заболеваемость.

«Ото всюду слышу: „Израиль захлестнула новая волна КОВИД! Вот вам и массовая вакцинация! У них сейчас все плохо!“ У многих там друзья и я не знаю, что они рассказывают. Но открываю источник JHU CSSE COVID-19 Data. В среднем за неделю там последние два месяца заболевали 15-30 человек в день», — написал медик в своей Telegram-канале.

При этом он добавил, что в течение последней неделе коронавирус выявляли ежедневно у 150 жителей Израиля. Но за последней месяц после инфицирования умерли три человека.

Власти Израиля с 1 июня отменили практически все ограничительные меры. С середины месяца населению разрешили не носить маски в помещениях, напомнил «Мир 24». Но в конце июня местные власти снова объявили об обязательном масочном режиме. Такое решение приняли из-за активного распространения индийского штамма коронавируса.