Мясная компания JBS восстановила работу всех фабрик после кибератаки

Крупнейший в мире производитель мяса JBS полностью восстановил работу после кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

30 июня хакеры атаковали американское подразделение JBS. Из-за этого встали все заводы компании по переработке говядины в США, забой остановился в Канаде и Австралии, поскольку местные филиалы используют сервера JBS USA.

«Сегодня наши предприятия по всему миру работают в обычном режиме, и мы сосредоточены на выполнении своих обязательств по производству безопасных и высококачественных продуктов питания», — заявил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

По данным ФБР, за атакой стояли российские хакерские группировки REvil и Sodinokibi. США общались по этому вопросу с российскими властями, сообщили в Белом доме.

Представительница администрации Карин Жан-Пьер заявила, что «ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого сообщил, что официальные обращения американцев «будут рассматриваться достаточно оперативно».

JBS — бразильская компания, имеющая представительства в 15 странах. Половина выручки группы приходится на США.