Мьянма решила закупить российские истребители

«Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно, в том случае, если Россия захочет их продавать», — заявил Шейн.

По его словам, переговоры на тему поставок вооружения между странами продолжаются. Однако детали посол раскрывать не стал.

Россия и Мьянма заключили в 2018 году контракт на поставку шести истребителей Су-30СМ. Кроме того, в текущем году азиатское государство получило шесть учебно-боевых самолетов Як-130 по контракту от 2017 года, напомнил сайт RT.