  • Мьянма решила закупить российские истребители

    06 сентября 2019, 15:53

    Ольга Чеснокова

    Мьянма намерена продолжить закупку истребителей у России. Страна заинтересована не только в самолетах типа Су-30, но и следующего поколения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посла Мьянмы в России Ко Ко Шейна.

    «Мы хотели бы купить не только истребители Су-30, но и самолеты следующего поколения, конечно, в том случае, если Россия захочет их продавать», — заявил Шейн.

    По его словам, переговоры на тему поставок вооружения между странами продолжаются. Однако детали посол раскрывать не стал.

    Россия и Мьянма заключили в 2018 году контракт на поставку шести истребителей Су-30СМ. Кроме того, в текущем году азиатское государство получило шесть учебно-боевых самолетов Як-130 по контракту от 2017 года, напомнил сайт RT.