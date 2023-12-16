Мир 16 декабря 2023, 20:25 «Мягкая мобилизация». На улицах Львова мужчин начали уговаривать вступить в ВСУ «Страна.ua»: военкомы Львова начали уговаривать мужчин на улицах вступить в ВСУ РИА «Новости»

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Военкомы во Львове уговаривают мужчин записаться на службу по контракту прямо на улице. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В территориальном центре комплектования заявили, что сотрудники военкомата и представители десантно-штурмовых войск проводят агитационные мероприятия по информированию населения о возможности прохождения службы.

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«На улицах Львова начали „мягкую мобилизацию“ — сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту», — рассказали журналисты.

Накануне сообщалось, что в ряде регионов Украины военные комиссары начали прочесывать рестораны в поисках потенциальных бойцов ВСУ. В Киеве рейд прошел в дорогом ресторане, в Одессе и Кривом Роге военкомы обошлись обычными кафе и клубами.

Для пополнения рядов Вооруженных сил Украины в Одессе начали ловить даже 15-летних подростков. Военные комиссары проводят рейды в том числе по спортивным клубам.