Mitsui сохранит свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

Японская корпорация Mitsui уведомила Россию о согласии сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Распоряжение о передаче доли в 12,5% зарегистрированной в Дубае «дочке» Mitsui подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Долю передадут компании MIT SEL Investment. Все необходимые для передачи документы поручено подготовить новому оператору «Сахалина-2».

Японская компания, как указано, получает свою долю пропорционально той, которая у нее была в предыдущем операторе.

Власти Японии обеспокоены ситуацией с поставками энергии на зиму, поэтому они не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Москвой в этой сфере. Проект «Сахалин-2» обеспечивает 10% потребностей Японии. Компании Mitsubishi и Mitsui — участники в проекта от японской стороны — не вышли из него по инициативе Токио, сообщала французская газета Le Monde.

О том, что японские корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», стало известно на прошлой неделе. Власти Японии, как отмечалось, намерены «продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ».