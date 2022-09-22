Mitsubishi представила новый кроссовер Outlander в Китае | 360°

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Mitsubishi представила новый кроссовер Outlander в Китае

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Компания Mitsubishi представила новый кроссовер Outlander для продажи в Китае. Об этом сообщило издание «Авторевю». undefined

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У новой версии кроссовера будет полуторалитровый турбомотор и 48-вольтовый стартер-генератор. Общая мощность силовой установки составит 215 лошадиных сил. Автомобиль будет выпускаться совместным предприятием GAC и Mitsubishi, написали «Известия».

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