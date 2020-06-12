Мицотакис пообещал Турции ответные действия со стороны ЕС

Если глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит нарушать суверенные права Греции, ему предстоит столкнуться с ответной реакцией. Причем она последует не только со стороны Греции, но и со стороны ЕС.

«Если Турция намеревается нарушить суверенные права Греции, она должна быть готова к ответным действиям не только с нашей стороны, но и со стороны ЕС», — отметил Мицотакис.

Такое заявление он сделал на фоне агрессивных действий властей Турции в водах Средиземного моря и Ливии. Анкара продолжает военную интервенцию в североафриканскую страну, прикрываясь оказанием поддержки Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. К тому же Эрдоган нарушает морские границы ряда государств, в том числе и Греции.