Мир 13 мая 2023, 03:45 Митрополиту УПЦ дали три года тюрьмы на Украине Украинский суд впервые приговорил к колонии митрополита УПЦ РИА «Новости»

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Ленинский районный суд Кировограда осудил на три года бывшего руководителя епархии — бывшего митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка. Официально священников признали виновными в «разжигании религиозной розни», сообщила пресс-служба суда.

«Ленинский районный суд признал экс-руководителя Кировоградской епархии — бывшего митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка виновными в разжигании религиозной розни», — сказано в сообщении суда.

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Представителей УПЦ приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Им запрещено занимать руководящие должности в религиозных организациях Украины в течение года.

Ранее в Киеве заявили, что в стране нет религиозных гонений. И все, что государство требует от УПЦ, так это разорвать связь с Россией.