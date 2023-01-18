Мир 18 января 2023, 01:36 Митрополит РПЦ назвал целью Украины тотальный контроль религии Митрополит РПЦ Антоний: власти Украины хотят тотального контроля над религией РИА «Новости»

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Украинские власти хотят добиться тотального контроля над религиозной жизнью населения своей страны. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

По его словам, на Украине заводят уголовные дела на епископов и священников канонической Украинской православной церкви по надуманным причинам. В качестве улик приводят старые газеты и книги, изъятые из личных библиотек священнослужителей. Подобные политические репрессии Антоний назвал кульминацией репрессивной религиозной политики. Украинские власти ведут ее последние годы.

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«Конечной целью их политики является <…> тотальный контроль религиозной жизни общества со стороны государственных органов», — отметил митрополит.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что действия украинских властей в отношении УПЦ поставили страну под угрозу межконфессионального конфликта. Он подчеркивал, что современная Европа еще не сталкивалась с подобными распрями.