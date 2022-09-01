«Обвинил во всех смертных грехах». Митрополит раскритиковал президента ФРГ за давление на РПЦ по ситуации на Украине | 360°

Мир 01 сентября 2022, 06:28 Поделиться Telegram

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Viber «Обвинил во всех смертных грехах». Митрополит раскритиковал президента ФРГ за давление на РПЦ по ситуации на Украине Митрополит Леонид назвал давлением на РПЦ слова президента ФРГ о ситуации на Украине Pxhere.com

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Выступление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера закончилось скандалом. Политик в своем выступлении заявил о прямой ответственности Русской православной церкви в ситуации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал Патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид.

Он подчеркнул, что президент Германии потребовал от присутствующих на собрании членов делегации РПЦ высказать единую позицию по ситуации на Украине.

«Это было публичное давление, почти дошедшее до угроз. <…> Обвинил Россию во всех смертных грехах, включая уничтожение гражданского населения», — написал Леонид.

Священник отметил, что выступление Штайнмайера встретили молчанием представители Восточный церквей, Африки, Океании и Азии.

«Во многих других регионах мира тоже хорошо знают, что такое западное давление и гонения. Видимо, поэтому и не аплодировали», — пояснил митрополит.

Он отметил, что РПЦ тоже давно привыкла к давлению. Также он напомнил, что Штайнмайер был автором гарантий европейских стран для Украины. Документ предусматривал особый статус Донбасса и проведение выборов по украинским законам. Он появился после невыполнения Петром Порошенко «Минских соглашений».

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