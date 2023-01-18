Мир 18 января 2023, 00:29 Митрополит РПЦ впервые выступил на заседании Совбеза ООН Митрополит Антоний стал первым выступившим на Совбезе ООН священником РПЦ un.org/

Читать 360tv в

Преследование священников Украинской православной церкви спецслужбами страны стало темой выступления председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. Как сообщило РИА «Новости», он стал первым священником Русской Православной церкви, выступившим на заседании организации.

Заседание Совета Безопасности ООН провели по инициативе постоянного представителя России Василия Небензи. Дипломат призвал международное сообщество осудить гонения инакомыслящих и священников канонической УПЦ.

Реклама

При этом сами украинские священники призвали российские власти и представителей РПЦ не выступать от их имен на международных площадках.

Реклама

На сайте отдела внешних церковных связей канонической УПЦ также появилось обращение к властям Украины с просьбой отказаться от агрессивной политики против священников, чтобы не давать поводов использовать внутренние разногласия внешним силам.

Украинские спецслужбы начали преследование священников канонической УПЦ осенью 2022 года. Обыски прошли в монастырях и храмах под предлогом поиска связей с Россией. Некоторых церковных деятелей обвинили в государственной измене за продвижение «пророссийских тезисах» в проповедях.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце декабря своим указом лишил 13 священников гражданства страны. Одобривших преследование церковных деятелей бывший советник офиса украинского лидера Алексей Арестович назвал идиотами, которые смогут добиться своими решениями только нового раскола и выставить страну в роли преследователя христиан.