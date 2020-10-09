Митингующие в центре Бишкека забросали друг друга камнями

Две стороны митингующих столкнулись на главной площади Бишкека. Корреспонденты передали, что слышны выстрелы.

Также митингующие пытались бросать друг в друга камни. Однако через какое-что время все затихло. Сейчас на площади все еще находятся митингующие, но они просто скандируют лозунги, передает корреспондент РИА «Новости».

Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке режима ЧП. Он начнет действовать в городе с 17:00 по московскому времени 9 октября и продлится до 21 октября. Также в столицу Киргизии собираются ввести войска. Кроме того, в Бишкеке будет действовать комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.

Президент за 9 октября подписал несколько важных указов. Он распустил правительство, снял с должности премьер-министра страны. Также Сооронбай Жээнбеков уволил главу Генштаба вооруженных сил Киргизии.

В течение месяца будет назначена новая дата проведения парламентских выборов. Ее выберет Центральная избирательная комиссия Киргизии. Также ЦИК предложил снизить избирательный порог.