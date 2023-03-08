Мир 08 марта 2023, 00:14 Митингующие в Тбилиси прорвали полицейскую баррикаду у здания парламента ТАСС: митингующие против закона об иноагентах в Тбилиси прорвали баррикаду у парламента

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Участники митинга в Тбилиси, выступающие против законопроекта об иноагентах, прорвали железную баррикаду у парламента Грузии, которую ранее выставила полиция. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что от главных ворот парламента митингующих отделяет примерно 10 метров. Протестующие выкрикивают: «Грузия, Грузия» и забрасывают сотрудников полиции различными предметами. Кто-то из толпы бросил бутылку с зажигательной смесью, но ее удалось потушить. Сотрудники полиции, находящиеся по ту сторону ворот, продолжают применять водометы и слезоточивый газ.

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Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек вышли на улицы Тбилиси и окружили здание парламента. В пресс-службе МВД Грузии заявили, что протесты «приняли насильственный характер». Когда демонстранты попытались пробраться к депутатам, полицейские начали поливать их водой. Очевидцы сообщили, что у парламента также прозвучало несколько выстрелов.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает протестующих, и пообещала наложить вето законопроект об иностранных агентах.