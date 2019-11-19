«Пока ситуация кризисная». Митингующие в Грузии не сдаются и снова ставят палатки

В Грузии перед зданием парламента несколько десятков протестующих провели ночь. На площади вновь установили несколько палаток после разгона демонстрантов. «360» выяснил, кто митингует у парламента и чем это может закончиться.

«Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается», — заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе.

По его словам, во вторник в Тбилисском городском суде пройдут процессы над 37 демонстрантами, которых задержали накануне во время разгона протестующих. Политик уверен, что участников акции задержали по политическим причинам. Бобохидзе планирует требовать их «немедленного освобождения».

С этим не согласен председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия. Он считает, что митингующие ходят на грани дозволенного. Они пикетировали здание парламента, не впускали туда людей. И именно поэтому их разогнали, а некоторых даже задержали. Несмотря на это, в тот же вечер пришло больше людей, чем было во время разгона.

Я тоже там был. Люди полны решимости протестовать. Пока ситуация кризисная. Что делать, не совсем ясно. Революционные методы опасны и скорее выгодны Бидзину Иванишвили, которого и винят во всем демонстранты. Он будет показывать себя в таком случае защитником правопорядка Гия Нодия.

К чему это приведет, насколько большой будет протест, сказать трудно, считает собеседник «360». Может быть, правительство в чем-то уступит, и в итоге оппозиция и власть найдут компромисс.

«Наиболее вероятно, что протесты продолжатся. Правительство будет смотреть, как много людей, можно ли найти новых союзников, ведь сейчас власть фактически изолирована. Это прогноз на ближайшее время», — отметил Нодия.

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Есть и другое мнение. Главный редактор агентства «Грузинформ», журналист, политолог, эксперт по внешней и внутренней политике Грузии и по российско-грузинским отношениям, по проблемам государственной безопасности, обороны и кризисным ситуациям Арно Хидирбегишвили считает обстановку в стране нормальной, а отношение власти к демонстрантам — более чем лояльным.

«Посмотрите на Францию, как там действуют с такими протестующими. Как только они нарушат закон, как совершат какую-то провокацию, попытаются опять ворваться в парламент, это все пресекут. Пока дают выход пару. С этой точки зрения власть действует мудро, потому что показывает народу истинное лицо оппозиции», — заявил «360» Хидирбегишвили.

При этом, по словам собеседника, у митингующих нет никаких шансов на успех, ведь их мало, а требования абсурдны. Никаких внеочередных выборов быть не может, уверен журналист, тем более по пропорциональной системе. Потому что для этого нужны изменения в Конституции.

«Большинство парламента высказалось против этой системы. Все, вопрос закрыт. Какая разница, пропорциональная или смешанная система. Смешанная система дала возможность сменить власть Саакашвили. Значит, она тоже работает. Девять лет он был у власти. Почему он тогда не внес пропорциональную систему?» — отметил Хидирбегишвили. Он уверен, что Грузия не готова к таким переменам, которые ей хотят навязать желающие пройти в парламент при нулевом барьере.

Митинги в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию о проведении парламентских выборов в следующем году по пропорциональной системе. Протестующие винят во всем председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили. В июне этого года он объявил о переходе на новую систему. Законопроект разработали и согласовали, но в последний момент против проголосовала большая часть депутатов от «Грузинской мечты».