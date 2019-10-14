Митингующие в Эквадоре прекратили протесты после перемирия с Лениным Морено

Правительство Эквадора решило аннулировать указ об отмене субсидий на топливо, который стал причиной массовых протестов по всей стране. Однако теперь митингующие сменили гнев на милость и согласились прекратить акции неповиновения.

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«Правительство Эквадора разрабатывает новое постановление, которое аннулирует указ 883 (об отмене субсидий на топливо — прим. ред.)», — сказано в сообщении газеты El Comercio в Twitter.

Как ранее сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя ООН в Эквадоре Арно Пераля, «обе стороны договорились о подготовке нового указа, отменяющего указ 883».

«С этим соглашением мобилизация [протестующих] заканчивается», — подчеркнул Пераль.

В начале октября президент Эквадора принял решение отменить субсидии на бензин и топливо. После этого цены на них показали рост более чем на 120%. Местные жители отреагировали на это массовыми акциями протеста, которые переросли в беспорядки. Морено объявил в государстве чрезвычайное положение.

Мэр Кито (столица Эквадора) Хорхе Юнда Мачадо 12 октября заявил, что руководство страны готово пойти на уступки и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Вечером 13 октября начались переговоры властей и оппозиции. Посредниками выступили представители ООН, а также Конференции эквадорских католических епископов.