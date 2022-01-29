Митингующие украинцы потребовали от Зеленского не допустить войны с Россией

В Киеве люди вышли на митинг у стен Верховной рады, потребовав от президента Украины Владимира Зеленского не допустить войны с Российской Федерацией. Об этом сообщило издание «Вести.ua».

Митингующие скандировали антивоенные лозунги.

«Мы не хотим войны с российским народом!» — заявили протестующие.

Участники акции указали, что россияне тоже не хотят воевать с украинцами.

«Зачем все это, господин президент?» — вопрошали люди у стен украинского парламента.

Люди принесли с собой баннеры, на которых были призывы «перестать мямлить» и «прекратить издеваться над народом», адресованные президенту Зеленскому. Участники митинга также держали плакаты с надписями «Нет войне с Россией».

Организаторы акции заявили, что из-за нагнетания властями страны предполагаемой угрозы нападения со стороны России украинцы начали скупать продукты в магазинах, а у пожилых людей обострились проблемы со здоровьем.

Политолог Геннадий Подлесный ранее высказал «360» мнение, что США добиваются военного конфликта между Россией и Украиной для того, чтобы ввести санкции.