Митингующие у тюрьмы Саакашвили разбили палаточный лагерь

Сторонники Михаила Саакашвили устроили митинг возле тюрьмы, в которой он содержится. Они начали разбивать там палаточный лагерь. Люди заявляют, что не уйдут, пока бывшего президента Грузии не поместят в гражданскую клинику.

Один из участников митинга скончался — мужчине стало плохо во время акции у тюрьмы. Его отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Конкретная причина гибели сторонника Саакашвили пока не уточняется.

Бывшего президента Грузии задержали в Грузии 1 октября, его обвиняют сразу в нескольких преступлениях. В тот же день политик объявил голодовку, однако позже СМИ сообщили, что он продолжает есть, несмотря на свое решение.

Ранее представитель Службы госбезопасности Грузии Бача Мгеладзе сообщил, что Саакашвили из тюрьмы координирует протесты своих сторонников, чтобы устроить насильственный госпереворот. По данным ведомства, сторонники бывшего президента планируют не только провести митинг у тюрьмы, но и заблокировать госучреждения в Тбилиси. Они намерены перекрыть дороги, ведущие к тюрьме, а также здания парламента, администрации президента и правительства, Минюста и МВД.