Мир 19 марта 2023, 00:01 Митингующие у Белого дома потребовали США прекратить помощь Украине ТАСС: участники митинга у Белого дома потребовали США прекратить помощь Украине Pxhere

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Сотни митингующих пришли в субботу, 18 марта, в Лафайет-сквер у Белого дома. В частности, люди требуют, чтобы американские власти прекратили военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщил ТАСС.

Также среди требований участников митинга отказ американских властей от милитаризма и санкционной политики. Кроме того, митингующие призывают расформировать НАТО.

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Многие участники акции принесли с собой транспаранты. Надписи на многих из них гласят: «Путь к миру на Украине — это переговоры, не эскалация», «Покончите с милитаризмом США и санкциями повсюду», «Ради мира распустите НАТО», а также «Крупнейшая угроза миру — военная машина США».

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Еще один митинг против поставок оружия Украине начался 18 марта во Франции. Участники акции в Париже также выступают за выход страны из НАТО. Это уже третий «Марш за мир», предыдущие две акции прошли в феврале. Предварительно, участниками митинга являются несколько тысяч человек. Люди выкрикивают лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрона на пенсию, за вотум недоверия!» и другие.