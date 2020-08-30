Митингующие снесли памятник премьер-министру в Канаде

В центре Монреаля митингующие снесли памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду. В субботу, 29 августа, канадцы собрались на акцию протеста против расизма.

В ходе мирной акции против расизма группа активистов снесла в Монреале памятник Джону Макдональду, сообщает телеканал CBS News.

Видео акта вандализма появилось в Twitter. На кадрах видно, как активисты обвязывают памятник веревками и тянут его вниз.

В сообщении отмечается, что митингующие требовали прекращения финансирования полиции. Что именно хотели сказать этим активисты, пока неясно. Однако есть информация о листовках, которые раздавали перед митингом. В них авторы указали, зачем нужно снести памятник.

«Сэр Джон А. Макдональд был сторонником превосходства белой расы, он организовал геноцид коренных народов, создав жестокую систему школ-интернатов», — цитирует издание отрывок из листовки.

О задержанных во время акции протеста не сообщалось. На инцидент уже отреагировали власти. Премьер-министр Квебека Франсуа Лего сообщил, что разрушение памятников недопустимо ни под каким предлогом.