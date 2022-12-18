Мир 18 декабря 2022, 20:22 Митингующие сербы попытались прорвать полицейский кордон у Косова РТС: участники акции в поддержку сербов попытались прорваться через полицейских у Косова РИА «Новости»

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Протестующие на административной линии с Косовом и Метохией попытались прорваться через кордон полиции. В какой-то момент они прорвали его и двинулись к КПП, однако правоохранителям удалось их остановить в 50 метрах от линии разграничения. Об этом сообщил телеканал РТС.

Митинг начался у КПП "Ярине" около 15:00 по московскому времени. В нем приняли участие несколько сотен человек. Они шли к контрольно-пропускному пункту со стороны центральной части Сербии. Миссия НАТО заранее обвесила КПП со стороны непризнанного Косова колючей проволокой.

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Главное требование протестующих — освободить арестованных в Косове сербов.

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По сообщению телеканала, в данный момент обстановка на КПП стабилизировалась, хотя митинг продолжается.