Митингующие разбили палатки у здания парламента в Тбилиси

Митингующие в центре Тбилиси оппозиционеры установили несколько палаток у здания парламента в знак того, что не собираются расходиться.

«Это знак того, что мы не собираемся расходиться до выполнения требований, в частности, до назначения внеочередных выборов и отставки правительства», — сказал один из митингующих. Его слова приводит РИА «Новости».

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Сейчас часть участников митинга ушла с проспекта Руставели, но, как ожидается, они снова соберутся вечером в пятницу. Несмотря на это, многие оппозиционеры до сих пор остаются на протестной акции. Проспект Руставели перекрыт. Бригады патрульной полиции мобилизованы на месте.

Парламент Грузии провалился на голосованиях по вопросу перехода в 2020 году от смешанной пропорциональной-одномандатной к пропорциональной избирательной системе. Депутаты набрали на выборах 101 голос вместо необходимых 113.

Представители различных неправительственных организаций, а также оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии собрались в центре Тбилиси перед зданием парламента на протестные акции.