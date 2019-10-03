После подписания «формулы Штайнмайера» Зеленский столкнется с электоральными потерями. Дело в том, что протесты украинских националистических организаций и «проевропейских» политических сил повлияют на антипрезидентские и антиправительственные настроения на Украине.

Однако Зеленский наделен всей полнотой власти — контролирует правительство и парламент страны. Поэтому он вправе вести свою внешнюю политику, не оглядываясь на мнение радикалов.

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«Тем не менее, он все-таки заигрывает с украинскими националистами и националистическими организациями, и это обстоятельство может ему дорого стоить», — считает Мезюхо.

В связи с этим положение всех чиновников на Украине будет зависеть именно от того, как Зеленский и его команда будут отвечать на провокации недовольных.

Нынешняя украинская власть может отказаться от выполнения обязательств, предположил политолог. По этой причине в очередной раз на неопределенное время могут отложить процедуру, предусматривающую проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса.

Ранее контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера». Согласно ней, Донбассу предоставляется особый статус, также прописан порядок отвода сил.