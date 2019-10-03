  • Митингующие радикалы подпортят рейтинг Зеленскому — политолог

    03 октября 2019, 19:03

    Алена Макаренко

    Митинги в Киеве и Харькове из-за несогласия с подписанием «формулы Штайнмайера» по Донбассу могут стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому рейтинга. Так считает политолог, бывший президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо, сообщило ИА НСН.
    Митингующие радикалы подпортят рейтинг Зеленскому — политолог

    После подписания «формулы Штайнмайера» Зеленский столкнется с электоральными потерями. Дело в том, что протесты украинских националистических организаций и «проевропейских» политических сил повлияют на антипрезидентские и антиправительственные настроения на Украине.

    Однако Зеленский наделен всей полнотой власти — контролирует правительство и парламент страны. Поэтому он вправе вести свою внешнюю политику, не оглядываясь на мнение радикалов.

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    «Тем не менее, он все-таки заигрывает с украинскими националистами и националистическими организациями, и это обстоятельство может ему дорого стоить», — считает Мезюхо.

    В связи с этим положение всех чиновников на Украине будет зависеть именно от того, как Зеленский и его команда будут отвечать на провокации недовольных.

    Нынешняя украинская власть может отказаться от выполнения обязательств, предположил политолог. По этой причине в очередной раз на неопределенное время могут отложить процедуру, предусматривающую проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса.

    Ранее контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера». Согласно ней, Донбассу предоставляется особый статус, также прописан порядок отвода сил.