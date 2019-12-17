Митингующие подрались с полицией у Верховной рады

Возле Верховной рады Украины участники протестных пикетов подрались с полицией. Митингующие попытались забросать правоохранителей всем, что попадалось под руки: палки, камни, бутылки, — и использовать слезоточивый газ.

Как сообщил украинский телеканал «112», стычка между протестующими и правоохранителями началась после того, как участники митинга попытались установить палатки прямо у здания Рады на улице Грушевского в Киеве. Полиция этого решила не допускать. Начался конфликт, который быстро перерос в настоящее противостояние. Впрочем, как отметил корреспондент телеканала, участников стычки было немного. Гораздо больше было зевак, которые искали лучшие кадры и снимали происходящее на камеры мобильников.

Сейчас столкновения происходят каждые несколько минут. Полиция пытается прижать протестующих к стене, те не поддаются и отбиваются «оружием пролетариата» — палками и булыжниками. Происходящее уже попытались в местной прессе окрестить «новогодним Майданом», но название пока не прижилось.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что в результате тычек были госпитализированы несколько правоохранителей. Задержан один из активных участников протестов.

СМИ уточнили, что к зданию украинского парламента пришли те, кто выступает против продажи земли на Украине. Впрочем, отдельными лагерями здесь же кучкуются владельцы ввезенных на Украину машин на еврономерах — они хотят ездить без растаможки. Здесь же собрались и националисты. Ожидается, что скоро массово подтянутся недовольные «шахтеры».

По сведениям нескольких источников в правоохранительных органах Украины, на новый Майдан людей свозят централизованно из регионов. Президент Украины Владимир Зеленский в это время в Баку обсуждает международное положение с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Предыдущие массовые выступления прошли в Киеве, у здания Офиса президента Украины. Люди собрались в центре украинской столицы в то время, когда президент Зеленский обсуждал с коллегами в Париже меры по обеспечению мира на востоке Украины. После саммита «нормандской четверки» несостоявшийся Майдан прекратился сам собой.